Рассчитать стоимостьОнлайн-калькулятор
Постоянным клиентамИндивидуальные условия, скидки
Рассчитать стоимость
коробов онлайн
Наши цены
Верхний прямой: от 1403 руб.
Верхний угловой: от 2912 руб.
Нижний
прямой:		 от 1688 руб.
Нижний
духовой:		 от 2687 руб.

 

Сроки

Изготовление корпусов — 7-9 дней
Срочный распил — 2-3 дня
Срочный допил — в течении 1 часа

Сервис

Доставка — 2 000 р.
Упаковка в стрейч/картон — 80 р./м²

Кухонные корпуса без фасадов

В современной мебельной индустрии разделение труда имеет огромное значение. Многие мебельные фабрики активно пользуются услугами сторонних предприятий, которым поручается определенный фронт производственных работ. Подобный подход позволяет мебельной фабрике максимальным образом оптимизировать рабочий процесс и снизить собственные производственные издержки.

Изготовление кухонных корпусов без фасадов приоритетное направление в нашей компании. Мы сотрудничаем по данному направлению с предприятиям, специализирующимися на изготовлении кухонных гарнитуров.

Оборудование

Мы используем европейское
современное оборудование.

Altendorf F45 DigitX DigitL
Altendorf F45 DigitX DigitL

Материалы

ЛДСП Egger

Материал — ЛДСП Egger

Короб для кухни
Корпус для кухни
Кухонные корпуса

Прайс-лист на кухонные корпуса с присадкой и крепежом

Изображение Состав и описание  кухонного каркаса Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена, руб.
Тумба
Кухонный корпус с 1 вкладной полкой 1 вкладная полка 720 150 560 1857
720 300 560 2177
720 350 560 2195
720 400 560 2287
720 450 560 2380
720 500 560 2474
720 600 560 2658
720 700 560 2844
720 800 560 3029
720 900 560 3214
Тумба под мойку
Кухонный корпус под мойку без задней стенки Каркас без задней стенки 720 450 560 1481
720 600 560 1617
720 800 560 1800
720 900 560 1891
Тумба под духовку
Кухонный корпус под духовку Каркас без ящиков (дно и задняя стенка считаются дополнительно) 720 450 560 2687
720 600 560 2910
720 900 560 3497
Тумба угловая переходная
Кухонный корпус угловой переходной 1 вкладная полка 720 900 560 3879
720 950 560 3978
720 1000 560 4077
720 1050 560 4176
720 1100 560 4276
720 1200 560 4474
Тумба угловая переходная под мойку
Кухонный корпус угловой под мойку Каркас без задней стенки 720 900 560 2811
720 950 560 2914
720 1000 560 2968
720 1050 560 3021
720 1100 560 3074
720 1200 560 3181
Тумба угловая 900х900
Кухонный корпус угловой без ящиков без ящиков (дно и задняя стенка считаются дополнительно) 720 900 900 4673
Тумба угловая 900х900 под мойку
Кухонный корпус угловой под мойку   720 900 900 3654
Тумба-терминал открытая скошенная
Кухонный корпус открытый скошенный 1 "жесткая" полка 720 315 560 1679
Тумба-терминал открытая закругленная
Кухонный корпус открытый закругленный 1 "жесткая" полка 720 315 560 1933
Шкаф Н960
Кухонный шкаф H960 с 2 вкладными полками 2 вкладные полки 720 150 315 1834
720 300 315 2126
720 350 315 2223
720 400 315 2320
720 450 315 2417
720 500 315 2514
720 600 315 2708
720 600 315 2902
720 700 560 3097
720 800 560 3291
Шкаф угловой Н960 600х600
Кухонный шкаф угловой 2 вкладные полки 960 600 600 4448
Шкаф-терминал Н960 открытый скошенный
Кухонный шкаф скошенный с 2 жесткими полками 2 "жесткие" полки 960 315 315 2191
Шкаф-терминал Н960 открытый закругленный
Кухонный шкаф открытый закругленный 2 "жесткие" полки 960 315 315 1999
Шкаф угловой Н720 600х600
Кухонный шкаф угловой H720 1 вкладная полка 720 315 315 3455
Шкаф-терминал Н720 открытый скошенный
Кухонный шкаф скошенный с 1 жесткой полкой 1 "жесткая" полка 720 315 315 1543
Шкаф-терминал Н720 открытый закругленный
Кухонный шкаф открытый закругленный H720 1 "жесткая" полка 720 315 315 1540
Кухонный корпус шкаф Н720
Кухонный шкаф H720 1 вкладная полка 720 150 315 1540
720 300 315 1765
720 350 315 1841
720 400 315 1916
720 450 315 1991
720 500 315 2066
720 600 315 2216
720 700 315 2367
720 800 315 2517
720 900 315 2667
Кухонный корпус шкаф Н360
Кухонный шкаф H360   360 450 315 1403
360 500 315 1450
360 600 315 1545
360 800 315 1735
360
 900 315 1829
Кухонный корпус шкаф Н240
Кухонный шкаф H240   240 450 315 1504
240 600 315 1657
240 900 315 1963

Стоимость каркаса для кухни рассчитана для комплекта деталей с присадкой, фурнитурой для сборки и задней стенкой ХДФ 3мм в паз, из ЛДСП "Egger" 16мм в цвете W980 Белый шагрень.

Почему необходимо обращаться именно к нам?

На это есть несколько основных причин:

  • Экономический фактор
    Мы придерживаемся достаточно либеральной ценовой политики. У нас можно приобрести кухонные короба по самой разумной цене. Мебельная компания, которая будет заказывать у нас короба для кухни, произведет грамотное перераспределение своих производственных и материальных ресурсов.
  • Качество
    Мы используем для изготовления мебельных каркасов для кухни только высококачественное ЛДСП иностранного производства. Благодаря этому производимые нами короба прекрасно переносят повышенную влажность, химическое и механическое воздействие. Торцы корпусов для кухни покрываются качественной ПВХ-пленкой.
  • Вариативность
    У нас можно купить кухонные корпуса без фасада любого типа: настенные, напольные, угловые. При этом мы не ограничиваем своих деловых партнеров только типовыми моделями. При необходимости у нас можно заказать и нестандартные кухонные короба небольшой партией.
  • Оперативность
    Производство кухонных коробов без фасадов не займет много времени. Мы достаточно давно уже работаем в данной области. Наш опыт, профессионализм и современная материально-техническая база позволяет нам справиться с любой поставленной задачей в самые сжатые сроки.
  • Сервис
    Огромное значение мы уделяем дополнительным услугам. Наши специалисты готовы разработать кухонные корпуса нужной конструкции, доставку уже готовой продукции, распил ДСП и ЛДСП.
  • Гарантии и скидки
    Мы не ограничиваемся одними словами, когда речь заходит о качестве нашей продукци. На всю продукцию распространяется долгосрочная гарантия. Для постоянных и оптовых покупателей у нас предусмотрена гибкая система скидок и индивидуальные условия по изготовлению и доставке. Вы сможете покупать корпуса еще с большей выгодой.

Если у вас появились какие-то вопросы, то позвоните нам по телефону: +7 495 518-57-22. Наши сотрудники готовы вас компетентно проконсультировать.

Доступные для выбора цвета кухонных корпусов

Вы можете выбрать один из стандартных цветов ЛДСП, из которого изготовить шкафы. Стоимость пересчитает менеджер, исходя из выбранного цвета (цены выше посчитаны для цвета W980 Белый шагрень).

W 980 шагрень
Белый платиновый шагрень
W 980 гладкий
Белый платиновый гладкий
W 980 влагостойкий
Белый влагостойкий
W 1000 шагрень
Белый премиум шагрень
W 1100
Альпина белая
F 501
Алюминий матированный (Титан)
H 1122
Древесина белая
H 1137
Дуб Сорано (феррара) черно-коричневый ST12
H 1145
Дуб Бардолино натуральный
H 1277
Акация лэйкленд светлая
H 1334
Дуб Сорано натуральный светлый (Дуб феррара светлый)
H 1424
Файнлайн крем (Вудлайн кремовый)
H 1511
Бук бавария
H 1733
Берёза майнау
H 3058
Венге Мали
H 3395
Дуб Корбридж натуральный
U 108
Ванильный жёлтый (Ваниль)
U 156
Бежевый песок
U 222
Крем бежевый
U 702
Кашемир серый
U 708
Светло-серый
U 732
Серый пыльный (Серый асфальт)
U 999 шагрень
Чёрный шагрень
Шкаф купе своими руками
Кухня своими руками
Наши
партнеры:		 Egger Rehau Raumplus Boyard Komandor Blum Altendorf
© 2008—2020 «EuroDSP» —
Распил по размерам заказчика 		Телефон: + 7 495 518-57-22
Эл. почта: eurodsp@mail.ru 		Разработка и продвижение сайта Partmedia