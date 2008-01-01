Кухонные корпуса без фасадов
В современной мебельной индустрии разделение труда имеет огромное значение. Многие мебельные фабрики активно пользуются услугами сторонних предприятий, которым поручается определенный фронт производственных работ. Подобный подход позволяет мебельной фабрике максимальным образом оптимизировать рабочий процесс и снизить собственные производственные издержки.
Изготовление кухонных корпусов без фасадов приоритетное направление в нашей компании. Мы сотрудничаем по данному направлению с предприятиям, специализирующимися на изготовлении кухонных гарнитуров.
Мы используем европейское
современное оборудование.
Altendorf F45 DigitX DigitL
Прайс-лист на кухонные корпуса с присадкой и крепежом
|Изображение
|Состав и описание кухонного каркаса
|Высота (мм)
|Ширина (мм)
|Глубина (мм)
|Цена, руб.
|Тумба
|
|1 вкладная полка
|720
|150
|560
|1857
|720
|300
|560
|2177
|720
|350
|560
|2195
|720
|400
|560
|2287
|720
|450
|560
|2380
|720
|500
|560
|2474
|720
|600
|560
|2658
|720
|700
|560
|2844
|720
|800
|560
|3029
|720
|900
|560
|3214
|Тумба под мойку
|
|Каркас без задней стенки
|720
|450
|560
|1481
|720
|600
|560
|1617
|720
|800
|560
|1800
|720
|900
|560
|1891
|Тумба под духовку
|
|Каркас без ящиков (дно и задняя стенка считаются дополнительно)
|720
|450
|560
|2687
|720
|600
|560
|2910
|720
|900
|560
|3497
|Тумба угловая переходная
|
|1 вкладная полка
|720
|900
|560
|3879
|720
|950
|560
|3978
|720
|1000
|560
|4077
|720
|1050
|560
|4176
|720
|1100
|560
|4276
|720
|1200
|560
|4474
|Тумба угловая переходная под мойку
|
|Каркас без задней стенки
|720
|900
|560
|2811
|720
|950
|560
|2914
|720
|1000
|560
|2968
|720
|1050
|560
|3021
|720
|1100
|560
|3074
|720
|1200
|560
|3181
|Тумба угловая 900х900
|
|без ящиков (дно и задняя стенка считаются дополнительно)
|720
|900
|900
|4673
|Тумба угловая 900х900 под мойку
|
|
|720
|900
|900
|3654
|Тумба-терминал открытая скошенная
|
|1 "жесткая" полка
|720
|315
|560
|1679
|Тумба-терминал открытая закругленная
|
|1 "жесткая" полка
|720
|315
|560
|1933
|Шкаф Н960
|
|2 вкладные полки
|720
|150
|315
|1834
|720
|300
|315
|2126
|720
|350
|315
|2223
|720
|400
|315
|2320
|720
|450
|315
|2417
|720
|500
|315
|2514
|720
|600
|315
|2708
|720
|600
|315
|2902
|720
|700
|560
|3097
|720
|800
|560
|3291
|Шкаф угловой Н960 600х600
|
|2 вкладные полки
|960
|600
|600
|4448
|Шкаф-терминал Н960 открытый скошенный
|
|2 "жесткие" полки
|960
|315
|315
|2191
|Шкаф-терминал Н960 открытый закругленный
|
|2 "жесткие" полки
|960
|315
|315
|1999
|Шкаф угловой Н720 600х600
|
|1 вкладная полка
|720
|315
|315
|3455
|Шкаф-терминал Н720 открытый скошенный
|
|1 "жесткая" полка
|720
|315
|315
|1543
|Шкаф-терминал Н720 открытый закругленный
|
|1 "жесткая" полка
|720
|315
|315
|1540
|Кухонный корпус шкаф Н720
|
|1 вкладная полка
|720
|150
|315
|1540
|720
|300
|315
|1765
|720
|350
|315
|1841
|720
|400
|315
|1916
|720
|450
|315
|1991
|720
|500
|315
|2066
|720
|600
|315
|2216
|720
|700
|315
|2367
|720
|800
|315
|2517
|720
|900
|315
|2667
|Кухонный корпус шкаф Н360
|
|
|360
|450
|315
|1403
|360
|500
|315
|1450
|360
|600
|315
|1545
|360
|800
|315
|1735
|360
|900
|315
|1829
|Кухонный корпус шкаф Н240
|
|
|240
|450
|315
|1504
|240
|600
|315
|1657
|240
|900
|315
|1963
Стоимость каркаса для кухни рассчитана для комплекта деталей с присадкой, фурнитурой для сборки и задней стенкой ХДФ 3мм в паз, из ЛДСП "Egger" 16мм в цвете W980 Белый шагрень.
Почему необходимо обращаться именно к нам?
На это есть несколько основных причин:
-
Экономический фактор
Мы придерживаемся достаточно либеральной ценовой политики. У нас можно приобрести кухонные короба по самой разумной цене. Мебельная компания, которая будет заказывать у нас короба для кухни, произведет грамотное перераспределение своих производственных и материальных ресурсов.
-
Качество
Мы используем для изготовления мебельных каркасов для кухни только высококачественное ЛДСП иностранного производства. Благодаря этому производимые нами короба прекрасно переносят повышенную влажность, химическое и механическое воздействие. Торцы корпусов для кухни покрываются качественной ПВХ-пленкой.
-
Вариативность
У нас можно купить кухонные корпуса без фасада любого типа: настенные, напольные, угловые. При этом мы не ограничиваем своих деловых партнеров только типовыми моделями. При необходимости у нас можно заказать и нестандартные кухонные короба небольшой партией.
-
Оперативность
Производство кухонных коробов без фасадов не займет много времени. Мы достаточно давно уже работаем в данной области. Наш опыт, профессионализм и современная материально-техническая база позволяет нам справиться с любой поставленной задачей в самые сжатые сроки.
-
Сервис
Огромное значение мы уделяем дополнительным услугам. Наши специалисты готовы разработать кухонные корпуса нужной конструкции, доставку уже готовой продукции, распил ДСП и ЛДСП.
-
Гарантии и скидки
Мы не ограничиваемся одними словами, когда речь заходит о качестве нашей продукци. На всю продукцию распространяется долгосрочная гарантия. Для постоянных и оптовых покупателей у нас предусмотрена гибкая система скидок и индивидуальные условия по изготовлению и доставке. Вы сможете покупать корпуса еще с большей выгодой.
Если у вас появились какие-то вопросы, то позвоните нам по телефону: +7 495 518-57-22. Наши сотрудники готовы вас компетентно проконсультировать.
Доступные для выбора цвета кухонных корпусов
Вы можете выбрать один из стандартных цветов ЛДСП, из которого изготовить шкафы. Стоимость пересчитает менеджер, исходя из выбранного цвета (цены выше посчитаны для цвета W980 Белый шагрень).
Белый платиновый шагрень
Белый платиновый гладкий
Белый влагостойкий
Белый премиум шагрень
Альпина белая
Алюминий матированный (Титан)
Древесина белая
Дуб Сорано (феррара) черно-коричневый ST12
Дуб Бардолино натуральный
Акация лэйкленд светлая
Дуб Сорано натуральный светлый (Дуб феррара светлый)
Файнлайн крем (Вудлайн кремовый)
Бук бавария
Берёза майнау
Венге Мали
Дуб Корбридж натуральный
Ванильный жёлтый (Ваниль)
Бежевый песок
Крем бежевый
Кашемир серый
Светло-серый
Серый пыльный (Серый асфальт)
Чёрный шагрень
прямой:
духовой:
Изготовление корпусов — 7-9 дней
Срочный распил — 2-3 дня
Срочный допил — в течении 1 часа
Доставка — 2 000 р.
Упаковка в стрейч/картон — 80 р./м²