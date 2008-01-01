Кухонные корпуса без фасадов

В современной мебельной индустрии разделение труда имеет огромное значение. Многие мебельные фабрики активно пользуются услугами сторонних предприятий, которым поручается определенный фронт производственных работ. Подобный подход позволяет мебельной фабрике максимальным образом оптимизировать рабочий процесс и снизить собственные производственные издержки. Изготовление кухонных корпусов без фасадов приоритетное направление в нашей компании. Мы сотрудничаем по данному направлению с предприятиям, специализирующимися на изготовлении кухонных гарнитуров.

Оборудование Мы используем европейское

современное оборудование. Altendorf F45 DigitX DigitL Материалы Материал — ЛДСП Egger

Прайс-лист на кухонные корпуса с присадкой и крепежом

Изображение Состав и описание кухонного каркаса Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена, руб. Тумба 1 вкладная полка 720 150 560 1857 720 300 560 2177

720 350 560 2195

720 400 560 2287

720 450 560 2380

720 500 560 2474

720 600 560 2658

720 700 560 2844

720 800 560 3029

720 900 560 3214

Тумба под мойку Каркас без задней стенки 720 450 560 1481 720 600 560 1617

720 800 560 1800

720 900 560 1891

Тумба под духовку Каркас без ящиков (дно и задняя стенка считаются дополнительно) 720 450 560 2687

720 600 560 2910

720 900 560 3497

Тумба угловая переходная 1 вкладная полка 720 900 560 3879

720 950 560 3978

720 1000 560 4077

720 1050 560 4176

720 1100 560 4276

720 1200 560 4474

Тумба угловая переходная под мойку Каркас без задней стенки 720 900 560 2811 720 950 560 2914

720 1000 560 2968

720 1050 560 3021

720 1100 560 3074

720 1200 560 3181

Тумба угловая 900х900 без ящиков (дно и задняя стенка считаются дополнительно) 720 900 900 4673

Тумба угловая 900х900 под мойку 720 900 900 3654

Тумба-терминал открытая скошенная 1 "жесткая" полка 720 315 560 1679

Тумба-терминал открытая закругленная 1 "жесткая" полка 720 315 560 1933

Шкаф Н960 2 вкладные полки 720 150 315 1834 720 300 315 2126

720 350 315 2223

720 400 315 2320

720 450 315 2417

720 500 315 2514

720 600 315 2708

720 600 315 2902

720 700 560 3097

720 800 560 3291

Шкаф угловой Н960 600х600 2 вкладные полки 960 600 600 4448

Шкаф-терминал Н960 открытый скошенный 2 "жесткие" полки 960 315 315 2191

Шкаф-терминал Н960 открытый закругленный 2 "жесткие" полки 960 315 315 1999

Шкаф угловой Н720 600х600 1 вкладная полка 720 315 315 3455

Шкаф-терминал Н720 открытый скошенный 1 "жесткая" полка 720 315 315 1543 Шкаф-терминал Н720 открытый закругленный 1 "жесткая" полка 720 315 315 1540 Кухонный корпус шкаф Н720 1 вкладная полка 720 150 315 1540 720 300 315 1765 720 350 315 1841 720 400 315 1916 720 450 315 1991 720 500 315 2066 720 600 315 2216

720 700 315 2367

720 800 315 2517

720 900 315 2667

Кухонный корпус шкаф Н360 360 450 315 1403

360 500 315 1450

360 600 315 1545

360 800 315 1735 360

900 315 1829 Кухонный корпус шкаф Н240 240 450 315 1504 240 600 315 1657 240 900 315 1963

Стоимость каркаса для кухни рассчитана для комплекта деталей с присадкой, фурнитурой для сборки и задней стенкой ХДФ 3мм в паз, из ЛДСП "Egger" 16мм в цвете W980 Белый шагрень.

Почему необходимо обращаться именно к нам?

На это есть несколько основных причин:

Экономический фактор

Мы придерживаемся достаточно либеральной ценовой политики. У нас можно приобрести кухонные короба по самой разумной цене. Мебельная компания, которая будет заказывать у нас короба для кухни, произведет грамотное перераспределение своих производственных и материальных ресурсов.

Мы придерживаемся достаточно либеральной ценовой политики. У нас можно приобрести кухонные короба по самой разумной цене. Мебельная компания, которая будет заказывать у нас короба для кухни, произведет грамотное перераспределение своих производственных и материальных ресурсов. Качество

Мы используем для изготовления мебельных каркасов для кухни только высококачественное ЛДСП иностранного производства. Благодаря этому производимые нами короба прекрасно переносят повышенную влажность, химическое и механическое воздействие. Торцы корпусов для кухни покрываются качественной ПВХ-пленкой.

Мы используем для изготовления мебельных каркасов для кухни только высококачественное ЛДСП иностранного производства. Благодаря этому производимые нами короба прекрасно переносят повышенную влажность, химическое и механическое воздействие. Торцы корпусов для кухни покрываются качественной ПВХ-пленкой. Вариативность

У нас можно купить кухонные корпуса без фасада любого типа: настенные, напольные, угловые. При этом мы не ограничиваем своих деловых партнеров только типовыми моделями. При необходимости у нас можно заказать и нестандартные кухонные короба небольшой партией.

У нас можно купить кухонные корпуса без фасада любого типа: настенные, напольные, угловые. При этом мы не ограничиваем своих деловых партнеров только типовыми моделями. При необходимости у нас можно заказать и нестандартные кухонные короба небольшой партией. Оперативность

Производство кухонных коробов без фасадов не займет много времени. Мы достаточно давно уже работаем в данной области. Наш опыт, профессионализм и современная материально-техническая база позволяет нам справиться с любой поставленной задачей в самые сжатые сроки.

Производство кухонных коробов без фасадов не займет много времени. Мы достаточно давно уже работаем в данной области. Наш опыт, профессионализм и современная материально-техническая база позволяет нам справиться с любой поставленной задачей в самые сжатые сроки. Сервис

Огромное значение мы уделяем дополнительным услугам. Наши специалисты готовы разработать кухонные корпуса нужной конструкции, доставку уже готовой продукции, распил ДСП и ЛДСП.

Огромное значение мы уделяем дополнительным услугам. Наши специалисты готовы разработать кухонные корпуса нужной конструкции, доставку уже готовой продукции, распил ДСП и ЛДСП. Гарантии и скидки

Мы не ограничиваемся одними словами, когда речь заходит о качестве нашей продукци. На всю продукцию распространяется долгосрочная гарантия. Для постоянных и оптовых покупателей у нас предусмотрена гибкая система скидок и индивидуальные условия по изготовлению и доставке. Вы сможете покупать корпуса еще с большей выгодой.

Если у вас появились какие-то вопросы, то позвоните нам по телефону: +7 495 518-57-22 . Наши сотрудники готовы вас компетентно проконсультировать.

Доступные для выбора цвета кухонных корпусов

Вы можете выбрать один из стандартных цветов ЛДСП, из которого изготовить шкафы. Стоимость пересчитает менеджер, исходя из выбранного цвета (цены выше посчитаны для цвета W980 Белый шагрень).